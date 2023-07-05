В Волгограде комбата ДПС будут судить за слив из базы данных МВД

Бывший комбат ДПС просил подчиненных не выписывать штрафы знакомым Фото: Эдуард Пальгунов

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение на бывшего полицейского. Экс-командира отдельного батальона ДПС будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, полицейский с октября 2022 до конца марта 2023 года давал указания инспекторам ГИБДД не составлять протоколы за нарушения ПДД на своих знакомых. Еще с июня 2022 по февраль 2023 года комбат по просьбе друзей сливал им сведения о собственниках транспортных средств, их контактные данные, а также имеющуюся в базах информацию о перемещении автомобилей на территории региона.

Преступления пресекли сотрудники регионального УФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности областного Главка МВД. Сотрудник Госавтоинспекции признал вину, после служебной проверки его уволили из полиции. Уголовное дело после утверждения обвинения было передано в Центральный районный суд. Экс-полицейскому грозит до пяти лет колонии.