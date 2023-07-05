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НовостиПроисшествия5 июля 2023 9:34

В Волгограде комбата ДПС будут судить за слив из базы данных МВД

Еще полицейский заставлял инспекторов ГИБДД не составлять протоколы на своих знакомых
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Бывший комбат ДПС просил подчиненных не выписывать штрафы знакомым

Бывший комбат ДПС просил подчиненных не выписывать штрафы знакомым

Фото: Эдуард Пальгунов

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение на бывшего полицейского. Экс-командира отдельного батальона ДПС будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, полицейский с октября 2022 до конца марта 2023 года давал указания инспекторам ГИБДД не составлять протоколы за нарушения ПДД на своих знакомых. Еще с июня 2022 по февраль 2023 года комбат по просьбе друзей сливал им сведения о собственниках транспортных средств, их контактные данные, а также имеющуюся в базах информацию о перемещении автомобилей на территории региона.

Преступления пресекли сотрудники регионального УФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности областного Главка МВД. Сотрудник Госавтоинспекции признал вину, после служебной проверки его уволили из полиции. Уголовное дело после утверждения обвинения было передано в Центральный районный суд. Экс-полицейскому грозит до пяти лет колонии.