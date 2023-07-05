Застолье в Волгоградской области завершилось жестоким убийством

Следователи завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летний житель Урюпинского района подозревается в убийстве своего знакомого. Трагедия произошла в хуторе Россошинском. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По предварительной информации, в ночь на 5 июля мужчина в доме бывшей супруги распивал спиртное с 64-летним знакомым. Во время застолья случился конфликт из-за выяснения личных отношений. 49-летний мужчина стал избивать товарища, а затем не менее 12 раз ударил его ножом в грудь. После этого напавший убежал.

- От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Бригаду скорой помощи и правоохранителей вызвала хозяйка дома, которая в момент конфликта пряталась в сарае, - отметили в следкоме.

Следователи нашли в доме кухонный нож со следами крови. Подозреваемый был задержан, на него завели уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.