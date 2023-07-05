Камышанин Андрей Смирнов погиб в ходе СВО. Фото: администрация Камышина

Печальная новость пришла 5 июля из города Камышина Волгоградской области. В ходе специальной военной операции на Донбассе, проявив мужество в бою, погиб один из земляков - Андрей Смирнов, сообщили в городской администрации.

- Андрей Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - говорится в некрологе.

«Комсомольская правда» искренне соболезнует родным и близким Андрея Смирнова и всех погибших в СВО.