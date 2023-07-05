Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 8:33

Камышанин Андрей Смирнов погиб в ходе СВО

Житель Волгоградской области погиб, проявив мужество
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Камышанин Андрей Смирнов погиб в ходе СВО. Фото: администрация Камышина

Камышанин Андрей Смирнов погиб в ходе СВО. Фото: администрация Камышина

Печальная новость пришла 5 июля из города Камышина Волгоградской области. В ходе специальной военной операции на Донбассе, проявив мужество в бою, погиб один из земляков - Андрей Смирнов, сообщили в городской администрации.

- Андрей Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - говорится в некрологе.

«Комсомольская правда» искренне соболезнует родным и близким Андрея Смирнова и всех погибших в СВО.