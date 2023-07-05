Волгоградский губернатор отправился в подшефный район ЛНР

Бочаров отправился в ЛНР. Фото: АВО

Губернатор Волгоградской области сегодня, 5 июля, отправился в ЛНР. Во время рабочей поездки Андрей Бочаров решил лично проконтролировать, как специалисты региона восстанавливают социальные объекты в подшефном Станично-Луганском районе, сообщили в пресс-службе администрации.

Одной из остановок стал Станично-Луганский краеведческий музей, которому в этом году исполняется 35 лет. Сейчас здание приводят в порядок: обновляют фасад, отделывают и оборудуют внутри. После ремонта здесь откроют пять залов, один из которых посвятят истории СВО. Шефство над музеем также взял Государственный исторический музей (Москва). Его сотрудники работают здесь в качестве экспертов. Финансирует работы ПСБ.

Также волгоградские специалисты восстанавливают ДК Станично-Луганского района и три культурных объекта в поселках Петровка, Широкий и Красный Октябрь. До этого привели в порядок школы, больницы, с нуля построили линии уличного освещения.