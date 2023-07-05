В Волгоградской области ФСБ поймала иностранного наркокурьера

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 33-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья, занимавшийся сбытом наркотиков в особо крупном размере. Иностранец хотел выехать из России с тремя килограммами наркотиков.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, члены межрегионального наркоорганизованного преступного сообщества, которым через «Telegram» давали указания кураторы, делали закладки в Волгоградской и других областях страны. Так в Иловлинском районе оперативники обнаружили тайник с наркотическим средством мефедрон, его вес составил 3 килограмма. Было заведено уголовное дело.

- В рамках возбужденного уголовного дела оперативными сотрудниками установлен и задержан с поличным при попытке извлечения муляжа наркотических средств из тайника-закладки иностранный гражданин, - отметили в региональном УФСБ.

Выяснилось, что иностранец планировал выехать из России для дальнейшего сбыта наркотиков бесконтактным способом. Центральный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.