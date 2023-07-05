Самодельный мотоцикл загорелся после столкновения: два байкера пострадали в ДТП под Волгоградом

Байк после столкновения загорелся. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Огненная авария с самодельным мотоциклом случилась вечером 4 июля в станице Клетской Волгоградской области. На перекрестке улиц Ленина и Коммунистическая в райцентре столкнулись «Лада Гранта» и байк. От удара необычный мотоцикл загорелся. В больнице оказались два байкера, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- 33-летний водитель и 21-летний пассажир мотоцикла доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, авария случилась по причине того, что 38-летний водитель легковушки не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Байк в результате ДТП сильно обгорел.