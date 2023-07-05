Федеральную трассу А-260 Волгоград – граница с ЛНР продлят до Луганска

Трассу А-260 продлят и переименуют Фото: Эдуард Пальгунов

Федеральная трасса, идущая от Волгоградской области к границе ЛНР, будет продлена до Луганска. Об этом заявил заместитель правительства России Марат Хуснуллин.

- Действующая федеральная трасса А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Луганской Народной Республикой» будет продлена до Луганска, - отметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, магистраль будет переименована в Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск».

Напомним, в Волгоградской области прошлой осенью открылся новый участок трассы А-260. Был построен 12-километровый обход поселка Максима Горького.