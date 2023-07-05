В Волгограде на 3 ночи перекроют Нулевую продольную

На Нулевой продольной рядом с амфитеатром отремонтируют асфальт Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде из-за ремонта Нулевой продольной перекроют движение на магистрали. Дорога будет закрыта в течение трех ночей. Дорожники приступили к ремонту на перекрестке Комсомольской и Набережной имени 62-й Армии – под пешеходной эстакадой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

На участке рядом с амфитеатром водители уже давно вынуждены объезжать ямы и просевшие ливневки. Основные ремонтные работы будут идти по ночам. Поэтому в период с 5 по 8 июля проезд по Нулевой продольной будут закрывать с 21.00 до 6.00 между улицами Комсомольской и 7-й Гвардейской.