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НовостиОбщество5 июля 2023 6:19

В Волгограде открыли еще один пляж

Позагорать и покупаться можно на Нижнем Тракторном
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде открыли третий пляж. Фото: Архив "КП".

В Волгограде открыли третий пляж. Фото: Архив "КП".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде с 5 июля заработал еще один пляж. Сотрудники межведомственной комиссии провели приемку и подтвердили готовность зоны отдыха у воды в поселке Нижний Тракторный. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации города.

- Заблаговременно в ходе подготовки муниципалитет обеспечил обустройство необходимой инфраструктуры, а водолазы городской службы спасения привели в порядок акваторию Волги, - отметили в мэрии.

Пляж на Нижнем Тракторном стал третьим открывшимся в этом году. В конце июня волгоградцам разрешили купаться и загорать на берегу Сарептского полуострова в Красноармейском районе и на набережной Тулака в Советском районе. Планируется открытие пляжей на острове Сарпинском и напротив ЦПКиО, окончательное решение примет Роспотребнадзор после исследований воды, почвы и воздуха.