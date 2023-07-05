В Волгограде состоялось награждение участников спецоперации

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде прошла церемония вручения наград участникам специальной военной операции на Украине. В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» военнослужащим за проявленные мужество и самоотверженность вручили медали «За отвагу». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Для сохранения военной тайны имена награжденных не назывались. Медали им вручили военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.