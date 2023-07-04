Мусоровозы «Ситиматик-Волгоград» простаивают в очереди на выгрузку отходов в г. Волжском

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» в очередной раз сообщает об очереди спецтехники на выгрузку отходов, образовавшейся перед объектом обработки и захоронения отходов ООО "Индустрия чистоты".

Сегодня, 4 июля 2023 года, в городе Волжский выстроилась огромная очередь из мусоровозов регионального оператора. Обращаем внимание, что ситуация с ограничением приема спецтехники на объекты обработки и захоронения отходов Группы компаний «Чистый город» длится уже более двух месяцев.

Напомним, что 27.04.202З г. от оператора по обработке ТКО ООО "Индустрия чистоты" (ГК «Чистый город») в адрес регионального оператора поступило уведомление о сокращении времени приема отходов ТКО до 6 часов в день, и установлении нового графика приема отходов - с 8:00 до 15:00, тогда как по условиям договора, заключенного между регоператором и объектами обработки ТКО, время работы объектов обработки установлено с 7:00 до 19:00 ежедневно.

Изменение режима приема ТКО в одностороннем порядке привело к тому, что ежедневно более десятка единиц спецтранспорта регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» простаивает в огромной очереди для выгрузки отходов. Это привело к значительным затруднениям и срыву плановой работы регоператора по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области, что негативно сказалось на санитарно-эпидемиологической обстановке региона.

В распоряжении регионального оператора имеются фото- и видеоматериалы с большим количеством необработанных отходов, скопившихся перед объектом ООО «Индустрия Чистоты». По нашему мнению, это может свидетельствовать о ненадлежащей работе объекта обработки. То есть, даже при условии сокращения времени приема ТКО (а соответственно и их объема), на объекте наблюдается значительное перенакопление необработанных отходов. Что подтверждается тем, что ООО «Индустрия чистоты» не смогла принять от регионального оператора порядка тысячи тонн ТКО в июне 2023 года.

Отметим, что в настоящее время региональный оператор предпринял ряд необходимых мер,

для своевременного вывоза отходов с площадок г. Волгограда и Волгоградской области, таких как:

- операторами по транспортированию ТКО организована работа в 2 смены;

- приняты меры по привлечению дополнительной спец техники, так как в сложившейся ситуации, перевести объём образуемых отходов за короткий промежуток времени возможно только при увеличении количества спецтехники;

- подрядной организацией ООО «Ситиматик-Волгоград» дополнительно приобретена новая техника для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи со сложившейся критической ситуацией, региональный оператор подал апелляционную жалобу в суд о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «Индустрия Чистоты» прекращать или ограничивать прием на объект обработки ТКО от регионального оператора.

Реклама. ООО "Ситиматик-Волгоград"