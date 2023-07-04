МЧС предупредило о шторме с градом в Волгоградской области вечером 4 июля

Волгоградцев в непогоду просят не парковать машины под деревьями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На некоторые районы Волгоградской области к вечеру 4 июля надвинется непогода. до конца суток вторника местами ожидаются ливни с грозой и градом, а также усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Спасатели призывают волгоградцев соблюдать меры безопасности при усилении ветра. Автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, подальше от них стоит держаться и пешеходам. Волгоградцев просят не приближаться к оборванным проводам и другим поврежденных энергообъектам. В непогоду стоит воздержаться от выхода на акваторию на маломерных судах.

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