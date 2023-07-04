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НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:54

Житель Волгограда пришел к соседу мириться и убил его ножом

Застолье в честь перемирия закончилось трагедией
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи завершили расследование уголовного дела

Следователи завершили расследование уголовного дела

Фото: Олег ЗОЛОТО

36-летний житель Волгограда после ссоры с соседом пришел к нему мириться. Однако после извинений случился новый конфликт, завершившийся убийством. Трагедия произошла в Краснооктябрьском районе в январе 2023 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

4 января мужчина пришел к соседу, проживавшему в доме №9 по улице Курильской. Волгоградец хотел наладить взаимоотношения и извиниться за оскорбления. 57-летний хозяин квартиры вместе с супругой пригласили гостя за стол, где начали пить спиртное. Через какое-то время женщина отправилась спать, а мужчины продолжили застолье. Вдруг случился конфликт, во время которого 36-летний гость взял нож и нанес 12 ударов по волгоградцу. От полученных ранений хозяин квартиры скончался. Проснувшаяся от криков супруга вызвала полицию.

Следователи завершили расследование уголовного дела, которое с утвержденным обвинением было направлено в суд. Обвиняемый в убийстве находится в СИЗО.