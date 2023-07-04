Под Волгоградом женщина устроила погром в квартире бывшего мужа из ревности

Так выглядела квартира после погрома Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В поселке Октябрьский Калачевского района Волгоградской области женщина разнесла квартиру своего бывшего мужа. Имея доступ к жилью, она обнаружила там чужие женские вещи и приревновала экс-супруга, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшая 19-летняя девушка съехала со съемной квартиры и временно оставила вещи у знакомого. Тот недавно развелся и, пока его не было дома, экс-супруга устроила у него настоящий погром. Женщина не смогла сдержаться, увидев детскую коляску, кровать, ходунки, женские сумки и многое другое. Ее обуяли ревность и гнев.

Общая сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».