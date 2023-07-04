Пострадавший в ДТП с «УАЗом» мальчик скончался в больнице в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области не удалось спасти 10-мальчика, который получил травмы в ДТП на трассе в Новониколаевском районе. Ребенок скончался в реанимации Урюпинской ЦРБ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

- Ребенок в результате ДТП получил травмы несовместимые с жизнью, реанимационные действия не принесли успеха, - прокомментировали в региональном комитете здравоохранения.

68-летняя пассажирка «УАЗа Патриот» была доставлена в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. 68-летнего водителя внедорожника после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, авария произошла утром 4 июля на московской трассе. По предварительной информации, водитель «УАЗа» не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации пресс-службы прокуратуры, в машине ехали супруги со своим внуком.