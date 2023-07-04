Под Волгоградом двоих гаишников отправили в колонию за торговлю «правами»

Гаишники заработали на выдаче прав. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Урюпинске вынесли приговор экс-начальнику и инспектору МРЭО. Бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МО МВД «Урюпинский» Сергея Гусева и подчинявшегося ему Сергея Ковылина отправили в колонию и лишили званий за злоупотребление полномочиями, получение взяток и посредничество. Экс-гаишников признали виновными в торговле водительским правами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Суд приговорил бывшего начальника РЭО ГИБДД МО МВД «Урюпинский» к наказанию в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением специального звания «старший лейтенант полиции», - рассказали в ведомстве.

Его подчиненному дали четыре года колонии и лишили капитанских погон. Оба они не смогут работать в госорганах в течение трех лет.

Все началось в феврале 2020 года. Как установил суд, Гусев получил через Ковылина 35 тысяч рублей взятки за получение водительских прав без экзаменов. Инспектор проставил фиктивную сдачу. Но на дельцов вышли сотрудники регионального УФСБ. На суде оба фигуранта дела свою вину признали. Приговор они еще могут обжаловать.