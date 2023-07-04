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НовостиОбщество4 июля 2023 10:09

Прокуратура занялась блокировкой банковских карт в общественном транспорте Волгограда

Мэрию заставили повесить в автобусах и троллейбусах инструкции по выходу из «стоп-листа»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

Многие жители Волгограда наверняка сталкивались с невозможностью оплатить проезд в общественном транспорте. Банковская карта оказывается в «стоп-листе» из-за долга за ранее совершенную поездку. Обычно, блокировка происходит, если на карточке недостаточно средств. При пополнении счета автоматически карта из блока не выходит, что злит волгоградцев. В итоге пассажиры зачастую начинают спорить с кондукторами. В ситуацию со «стоп-листами» пришлось вмешаться в прокуратуре.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, в общественном транспорте, на интернет-ресурсах администрации Волгограда, организаций-перевозчиков не имелось инструкции для самостоятельного исключения гражданами банковской карты из «стоп-листа». Пассажиры не могут оплатить проезд картой и вынуждены искать мелочь. После надзорной проверки мэрии Волгограда вынесли представление об устранении нарушений.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

Чиновников заставили разработать инструкцию, по которой волгоградцы могут разблокировать свою карту. Памятку пассажирам стали расклеивать в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев.