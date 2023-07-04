Под Волгоградом 6 июля будут бесплатно прививать от бешенства домашних животных

Прививать можно как собак, так и кошек Фото: Артем КИЛЬКИН

Владельцы домашних животных могут привести своих питомцев на бесплатную прививку от бешенства в Волжском. Такую акцию 6 июля организует городская станция по борьбе с болезнями животных, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию города-спутника.

- Владельцы домашних животных, приводите своих четвероногих друзей на вакцинацию! – заявили в мэрии Волжского.

Врачи будут принимать всех желающих совершенно бесплатно с 18:00 до 20:00 на площадке перед медицинским центром «Диалайн» по адресу: Карбышева, 42а. Напомним, что в последнее время в регионе растет количество животных, страдающих бешенством, причем касается это не только уличных, но и домашних любимцев. Поэтому бесплатная прививка совершенно не будет лишней.