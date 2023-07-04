В Волгоградской области на московской трассе ребенок пострадал в перевернувшемся «УАЗе»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП в Новониколаевском районе 4 июля. В 10.20 на 670 километре автодороги Р-22 «Каспий» перевернулся «УАЗ Патриот». По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадали водитель и двое пассажиров «Патриота», среди которых ребенок. На месте аварии работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств аварии.

Движение в Новониколаевском районе по московской трассе из-за ДТП затруднено. Образовались пробки с обеих сторон.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Напомним, ранним утром 4 июля в Палласовском районе столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2115» с прицепом. Один из водителей погиб на месте аварии.