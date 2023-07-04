80% жителей Волгограда постоянно не высыпаются

Хронический недосып у 9%. Фото: Евгения ГУСЕВА

80% жителей Волгограда и области систематически не высыпаются. Довольны своим режимом отдыха и полноценно спит лишь каждый пятый среди работающих. В стране таких еще меньше – 17%. Такие данные опроса приводит служба исследований hh.ru.

- Среди негативных последствий недостатка сна больше половины (51%) работающих волгоградцев отмечают снижение продуктивности, каждый третий жалуется на слабость (34%), 29% чувствуют себя подавленными, а каждый четвертый становится более раздражительным, - комментирует аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

При этом 55% волгоградцев не высыпаются периодически. Хронический недосып отметили 9% респондентов, еще 2% пытаются наверстать упущенное в выходные. У 14% участников опроса раньше получалось высыпаться, теперь нет. Не исключено, что это связано с переводом стрелок.

Меньше всего высыпаются медики и педагоги, юристы и маркетологи, специалисты сферы логистики и закупок. Крепким сном похвастались рабочие (41%) и безопасники (37%).

Главными причинами недосыпа стали поздний отбой, прерывистый сон и интенсивная работа по ночам и вечерам. 6% сослались на пошаливающие нервы, стольким же спать не дают дети.