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НовостиПроисшествия4 июля 2023 8:22

В Волгограде женщина погибла под окнами 18-этажного дома

Тело 40-летней погибшей обнаружили прохожие
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Тело обнаружили прохожие.

Тело обнаружили прохожие.

Фото: Семен ШПАК

Трагедия случилась 3 июля на Ангарском в Дзержинском районе Волгограда. 40-летняя женщина погибла после падения с высоты. Ее тело обнаружили прохожие под окнами 18-этажного дома многоэтажки на улице Римского-Корсакова, 8, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По предварительным данным, женщина упала с высоты пятого этажа вскоре после обеда в понедельник. Она скончалась на месте происшествия, получив не совместимые с жизнью травмы.

В следственном управлении СКР России по Волгоградской области этот инцидент не комментируют.