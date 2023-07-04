В Волгограде женщина погибла под окнами 18-этажного дома

Тело обнаружили прохожие. Фото: Семен ШПАК

Трагедия случилась 3 июля на Ангарском в Дзержинском районе Волгограда. 40-летняя женщина погибла после падения с высоты. Ее тело обнаружили прохожие под окнами 18-этажного дома многоэтажки на улице Римского-Корсакова, 8, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По предварительным данным, женщина упала с высоты пятого этажа вскоре после обеда в понедельник. Она скончалась на месте происшествия, получив не совместимые с жизнью травмы.

В следственном управлении СКР России по Волгоградской области этот инцидент не комментируют.