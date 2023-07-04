Волгоградский университет для уборки урожая хлопка купит комбайн за 7,5 млн

Специалистам наконец удалось вырастить большой урожай хлопка Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоградский аграрный университет возьмет в лизинг технику для уборки хлопка на территории подсобного хозяйства в поселке Горная Поляна. Для таких целей вуз готов выделить 7,59 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Госзакупок.

Специалисты ВолГАУ смогли вывести сорт хлопка, который приспособлен к условиям Волгоградской области. Эта уборка должна стать самой масштабной по объемам с 2017 года.

Заявка на закупку комбайна была опубликована в июне, сейчас подрядчик уже определен и в течение июля он доставит технику в Горную Поляну.