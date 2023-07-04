Водитель погиб в лобовом ДТП с двумя ВАЗами в Волгоградской области

Обе машины – в хлам. Один водитель погиб, второй серьезно пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло ранним утром 4 июля 2023 в Палласовском районе. На 140 километре трассы «Иловатка - Старая Полтава - Палласовка-Николаевск» лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115 с прицепом. Один из водителей скончался на месте аварии, второй в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП 66-летний водитель «ВАЗ-2115» от полученных травм скончался на месте. Водитель «ВАЗ-2107» доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП случилось в 5.20 утра. За рулем «семерки» был 20-летний парень без водительских прав, да еще и в утомленном состоянии. В пути водитель зацепил обочину, машину понесло. ВАЗ-2107 вылетел на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-2115» с прицепом. Обе машины – в хлам. Один водитель погиб, второй серьезно пострадал.

Сейчас экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.