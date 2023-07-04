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НовостиОбщество4 июля 2023 7:24

Семейный Фест на Волге пройдет 7 июля в Волгограде

День семьи, любви и верности в Волгограде 7 июля 2023 года отметят в ЦПКиО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Праздник отметят в ЦПКиО.

Праздник отметят в ЦПКиО.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

День семьи, любви и верности в Волгограде отметят в ЦПКиО в пятницу, 7 июля 2023 года. В честь праздника в Центральном парке культуры и отдыха устроят «Семейный фест на Волге». В программе мероприятий - квесты и эстафеты, йога на траве, баба-деда-патти, концерты и мастер-классы, а также пенная вечеринка! Начнется фестиваль 7 июля 2023 в 17.00, сообщили организаторы.

Развлечения в ЦПКиО Волгограда в честь Дня семьи, любви и верности подготовили для всей семьи от самых маленьких до бабушек и дедушек. В парке будут работать семь тематических зон и целых 20 творческих площадок, детвору ждут научные шоу. Как стемнеет, всех приглашают в летний кинотеатр.