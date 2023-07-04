МРОТ в Волгоградской области может увеличиться на 18,5%

МРОТ повышается каждый год с 1 января Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области планируют поднять минимальный размер оплаты труда до 18,5%. Правда, случится это не раньше января будущего года. Таким образом, МРОТ достигнет 19 242 рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области.

Следует отметить, что минимальный размер оплаты труда повышается каждый год. К примеру, на момент 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, а уже в 2022 году – 13 890 рублей. Резкий подъем МРОТа произошел в 2023 года, когда он увеличился до 16 242 рублей. Согласно постановлению, с 1 января текущего года зарплата в регионе должна быть не менее 17 518 рублей.