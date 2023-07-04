В Волжском 16-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП

В Волгограде в больнице оказался 34-летний байкер. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два мотоциклиста попали в ДТП за последние сутки на дорогах Волгограда и Волжского. В Советском районе областного центра «ГАЗель» снесла 34-летнего байкера на Ducati 848 в поселке Горьковский. В городе-спутнике 16-летний парень на скутере врезался в EXEED. Оба мотоциклиста получили травмы, в отличие от водителей авто, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП водители скутера и мотоцикла доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

ДТП на улице Вокзальной на Максимке случилось вскоре после полудня в понедельник. 38-летний водитель «ГАЗель» выезжал из промзоны и не предоставил преимущества в движении. В итоге грузовичок столкнулся с мотоциклом.

На улице Мира в Волжском часом раньше 16-летний парень на скутере и, разумеется, без прав, не справился с управлением своим «конем» и влетел в EXEED, за рулем которого была 46-летняя женщина.