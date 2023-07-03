В Волгограде игроманы в компьютерном клубе устроили драку из-за девушки

Избивший волгоградец был задержан полицейскими Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 1 июля в больницу Волгограда попал 34-летний мужчина. У него было множественные травмы головы. Оказалось, что он их получил во время драки с 30-летним волгоградцем в компьютерном клубе в Кировском районе. Конфликт произошел из-за девушки.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летний посетитель компьютерного клуба, будучи пьяным, оказывал навязчивые знаки внимания одной из посетительниц. За нее заступился 30-летний мужчина, который во время драки кулаками избил оппонента.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ и избрана мера пресечения в виде ареста, - отметили в региональном Главке МВД.

Волгоградцу грозит до восьми лет колонии.