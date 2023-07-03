Хозяин дома без вентиляции под Волгоградом отправится за решетку на 3,5 года

С решением суда обвиняемый не согласился Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области огласили приговор по уголовному делу о гибели троих мужчин в результате отравления угарным газом. За решетку отправится 33-летний хозяин дома в поселке Котлубань Городищенского района, в котором жили погибшие. В жилом помещении были большие проблемы с вентиляцией и газовым оборудованием. Об этом сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

31 октября 2021 года в доме, который арендовал один из погибших, произошло накопление угарного газа, что и привело к гибели арендатора и двоих его знакомых.

Хозяин дома был признан виновным в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Но, несмотря на это, свою вину осуждаемый не признал.

Районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.