Волгоградские чиновники дадут бой свалкам спиленных веток и шин

Выброшенные на контейнерные площадки покрышки ликвидируют в Волгограде. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде проводятся торги для поиска подрядчиков, которые ликвидируют спиленные ветки и автомобильные покрышки с контейнерных площадок. Мусор, который не относится к твердым коммунальным отходам, уберут во всех районах, пообещали чиновники. Площадки, где наведут порядок, определены муниципальными службами во время проверок и после обращения жителей города. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Чиновники уверены, что спиленные ветки и автопокрышки у контейнерных площадок выбрасывают только жители Волгограда. Только из Дзержинского и Краснооктябрьского районов вывезут порядка 2700 кубометров отходов, не относящихся к ТКО.

- Сбор ТКО рабочие муниципальных служб осуществляют в ходе текущей деятельности – все, что оказалось вне контейнеров из-за того, что регоператор не справляется со взятыми обязательствами, загружается обратно в контейнеры. Их содержимое региональный оператор вывозит самостоятельно в рамках средств, уже полученных от населения для выполнения взятых на себя функций, - отметили в мэрии.