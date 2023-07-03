«Ротор» полетел в Беларусь на второй сбор

Фото: СК "Ротор"

3 июля футболисты и тренеры «Ротора» отправились на второй сбор. В понедельник волгоградская команда транзитом через Москву полетела самолетом в Беларусь. Тренерский штаб взял для участия в подготовительном цикле 24 футболистов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе клуба из Волгограда.

Тренировки будут проходить на базе ФК «Минск». В сборе примут участие:

вратари Николай Нелюбов, Игорь Олейник, Сергей Самок;

защитники Кирилл Донцов, Сергей Зуйков, Данил Пелих, Алексей Погудин, Дмитрий Прищепа, Глеб Шильников, Алексей Шумских;

полузащитники Ризван Ахмедханов, Илья Воробьев, Юрий Завезен, Иван Пяткин, Кирилл Родионов, Илья Сафронов, Павел Трифонов, Алихан Шаваев, Данил Шаталов, Иван Шмаков;

нападающие Даниил Арсентьев, Дэвид Бигулаев, Рашид Магомедов, Ризван Умаров.

Голкипер Иван Литвенок восстанавливается после травмы мениска.

В Минске «Ротор» проведет 3 товарищеских матча. 4 июля предстоит встреча с витебской командой «Макслайн», с 7 июля – с владикавказской «Аланией». Дата и соперник по третьей игре еще не определены.

Напомним, сезон для волгоградской команды начнется 16 июля.

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