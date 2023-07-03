Чиновников в Волгоградской области обязали восстановить дом немецкого строителя

Дом Якова Шнайдера был построен в 1902 году. Фото: прокуратура Волгоградской области.

В Волгоградской области вступило в силу решение суда, по которому в Камышине должны провести работы по сохранению «Дома Якова Шнейдера». Объект культурного наследия рушится. Поэтому на администрацию города и ТУ Росимущества по Волгоградской области возложили обязанности по восстановлению исторического здания. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурорская проверка выявила ненадлежащее техническое состояние «Дома Якова Шнайдера» на берегу Волги в Камышине. У двухэтажного здания частично разрушена кирпичная кладка на фасаде, выветрился цементный раствор, в аварийном состоянии основания балконов. Ведущая во двор декоративная решетка погнута. Состояние объекта опасно для пешеходов, кроме того, оно грозит утратой культурного наследия.

Камышинский городской суд 27 апреля возложил обязанности на мэрию и территориальное управление Росимущества привести «Дом Якова Шнайдера» в порядок. Однако ответчики решили оспорить решение. Волгоградский областной суд оставил постановление без изменений, разделив позицию прокуратуры.

Мэрия Камышина и волгоградское управление Росимущества обязаны в течение 16 месяцев разработать научно-проектную документацию и привести в порядок объект культурного наследия.

Отметим, «Дом Якова Шнайдера» был построен в 1902 году немецким подрядчиком строительства Рязано-Уральской железной дороги.