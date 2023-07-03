На севере Волгограда 6-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа

После падения ребенка увезла скорая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несчастный случай произошел в Тракторозаводском районе Волгограда. 3 июля шестилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажки дома №12 по улице Борьбы. Ребенок находится в больнице, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.

- Мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице № 7. Готовится к оперативному вмешательству, — сообщили в комитете здравоохранения.

Проверку проводят также правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить, что в этот день ребенок находился в квартире с отцом. Когда взрослый отвлекся, мальчик облокотился о москитную сетку в окне, а она не выдержала веса и вместе с малышом рухнула на улицу.