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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:59

На севере Волгограда 6-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Ребенок сломал себе руки и ноги
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
После падения ребенка увезла скорая

После падения ребенка увезла скорая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несчастный случай произошел в Тракторозаводском районе Волгограда. 3 июля шестилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажки дома №12 по улице Борьбы. Ребенок находится в больнице, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.

- Мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице № 7. Готовится к оперативному вмешательству, — сообщили в комитете здравоохранения.

Проверку проводят также правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить, что в этот день ребенок находился в квартире с отцом. Когда взрослый отвлекся, мальчик облокотился о москитную сетку в окне, а она не выдержала веса и вместе с малышом рухнула на улицу.