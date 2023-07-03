Под Волгоградом на ночь закроют железнодорожный переезд у аэропорта

Переезд будет недоступен несколько часов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области из-за ремонта на ночь с 3 по 4 июля 2023 года закроют для автомобилей железнодорожный переезд в Городищенском районе неподалеку от поселка Аэропорт, сообщили в Приволжской железной дороге.

- С 19 часов 3 июля до 2.00 часов 4 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 7 километре перегона Гумрак – Орловка в Городищенском районе Волгоградской области вблизи поселка Аэропорт, - рассказали в ПривЖД.

Водителей просят строить маршрут в это время в обход недоступного участка. Объехать закрытый ж/д переезд автомобилисты смогут по трассе Р-22 М-6 «Каспий».