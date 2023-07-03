Из Волгоградской области насильно выдворили 23 эмигрантов-нелегалов

Жителей Узбекистана насильно отправили из страны Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

1 июля волгоградские полицейские совместно со службой судебных приставов выслали из страны 23 иностранца. Все эти люди нелегально находились в России и теперь не скоро смогут въехать сюда. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Немало содействие в процессе выдворения нелегалов оказала Узбекская община Волгоградской области, поскольку все задержанные были гражданами этой страны.

Нелегалы находились в Центре временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Волгограду. Все они нарушили правила въезда в Россию, либо же не соблюдали режим пребывания в стране. Таким образом, въезд на территорию России им будет запрещен на пять лет.