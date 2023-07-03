В Волгоградской области за грабежи и нападения на женщин будут судить астраханца

Мужчине грозит до 12 лет колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волжский городской суд направили уголовное дело на жителя Астраханской области. 30-летний ранее судимый мужчина обвиняется в серии грабежей и нападений на женщин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Астраханец после выхода из колонии в августе и сентябре 2022 года стал совершать кражи, грабежи и разбойные нападения на женщин, причем как в своем регионе, так и в Волгоградской области. 21 сентября около 22.30 мужчина проник в дачный домик жительницы Волжского, угрожая ей ножом, похитил ювелирные изделия и мобильник на общую сумму 100 тысяч рублей.

- Всего жертвами злоумышленника стали 8 женщин, которым причинен ущерб на сумму порядка 500 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре.

Вину рецидивист признал частично. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд. Астраханцу, который находится в СИЗО, грозит до 12 лет колонии.