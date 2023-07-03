В Волгограде полицейский через махинации с зарплатами получил полмиллиона рублей

Бывший полицейский был уволен из МВД и находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завели уголовное дело на бывшего сотрудника полиции за подлог и мошенничество. Будучи следователем отдела МВД, 28-летний волгоградец вносил ложные сведения в зарплатные ведомости привлеченных к работе переводчиков. Он завышал объем проведенной работы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

После того, как переводчики получали зарплату, полицейский их обманывал, сообщая, что зарплата была ошибочно завышена. Он просил вернуть разницу ему, чтобы затем перечислить в финансовый отдел. С сентября 2020 по апрель 2023 года бывший следователь МВД получил 490 тысяч рублей.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками службы безопасности Главка МВД по региону, - отметили в следкоме.

Как отметили в пресс-службе полиции, сотрудник, пойманный на мошенничестве, после служебной проверки был уволен в апреле.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства преступлений. Бывший полицейский находится под стражей.