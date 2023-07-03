Под Волгоградом 41-летний водитель погиб после столкновения двух фур

Это все, что осталось от одной из машин Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром, 3 июля, под Волгоградом, в Новоаннинском районе произошла страшная авария, в которой столкнулись два большегруза. Виновник аварии погиб на месте. Об этом сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло на 730 км автодороги Р-22 «Каспий» около 8.50. 41-летний водитель фуры Mercedes при обгоне не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно идущим грузовиком Volvo.

Большегруз Mercedes вылетел на обочину и опрокинулся. Водитель погиб от полученных травм на месте аварии. Находящаяся в кабине водителя 35-летняя пассажирка доставлена в больницу.

На месте ДТП повсюду раскиданы упаковки из-под молока, которое, по-видимому, вез один из большегрузов. Несмотря на это, жвижение по автодороге осуществляется в штатном режиме.