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НовостиПроисшествия3 июля 2023 9:25

Под Волгоградом 41-летний водитель погиб после столкновения двух фур

Все обстоятельства ДТП устанавливаются
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Это все, что осталось от одной из машин

Это все, что осталось от одной из машин

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром, 3 июля, под Волгоградом, в Новоаннинском районе произошла страшная авария, в которой столкнулись два большегруза. Виновник аварии погиб на месте. Об этом сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло на 730 км автодороги Р-22 «Каспий» около 8.50. 41-летний водитель фуры Mercedes при обгоне не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно идущим грузовиком Volvo.

Большегруз Mercedes вылетел на обочину и опрокинулся. Водитель погиб от полученных травм на месте аварии. Находящаяся в кабине водителя 35-летняя пассажирка доставлена в больницу.

На месте ДТП повсюду раскиданы упаковки из-под молока, которое, по-видимому, вез один из большегрузов. Несмотря на это, жвижение по автодороге осуществляется в штатном режиме.