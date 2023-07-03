В Волгограде адвокат проведет 4 года в колонии за взятку судье

Приговор вступил в силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде адвокат региональной адвокатской палаты Роман Рыбаков проведет 4 года в колонии за попытку передать взятку. Его признали причастным к посредничеству во взяточничестве в крупном размере, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

В 2022 году в суде находилось гражданское дело по иску физического лица к частной компании о взыскании долга по договору займа на 10 миллионов рублей. Чтобы иск был удовлетворен, адвокат Рыбаков должен был передать деньги в суд. При получении 1 миллиона рублей адвокат был задержан.

Вину Рыбаков не признал. Дзержинский районный суд наказал его лишением свободы сроком на 4 года в колонии общего режима. Адвокат попытался обжаловать решение в областном суде, который оставил постановление без изменений. Приговор вступил в силу.