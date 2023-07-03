1751 житель Волгоградской области пострадал от укусов клещей

Такое маленькое создание может нанести огромный вред Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество пострадавших от укусов клещей в Волгоградской области продолжает расти. Всего с начала сезона 1751 волгоградец обратился в больницу с жалобой на укус. Только за последнюю неделю клещи покусали 214 местных жителей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты также напоминают об опасности укусов. Поскольку клещи являются переносчиками смертельно опасных инфекций, велик риск заразиться такими болезнями как: Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз или туляремия.

На сегодняшний день уже 7 жителей Волгоградского региона заразились болезнью Лайма – проще говоря, клещевым боррелиозом.