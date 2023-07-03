В Волгограде пенсионер убил мужчину, который помог ему донести тяжелую сумку

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Следователи в Волгограде завершили расследование уголовного дела на пенсионера из Тракторозаводского района. 69-летний местный житель обвиняется в убийстве мужчины, который помог донести ему сумку с продуктами.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 29 апреля 2023 года пенсионер шел домой из магазина. По пути ему он познакомился с 43-летним волгоградцем, который решил помочь донести тяжелую сумку. Уже в квартире дома №45 по переулку Ногина у мужчин произошел конфликт. Пенсионер взял нож и нанес не менее 5 ударов в шею нового знакомого, после чего избил его ногами.

- Пытаясь отвести от себя подозрение, фигурант перенес тело погибшего на лестничную площадку подъезда, - отметили в следкоме.

Однако скрыть следы преступления 69-летний волгоградец не смог. Когда он смывал кровь с ножа, его задержали полицейские. Материалы уголовного дела были направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.