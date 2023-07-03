В Волгограде увеличили площадь благоустройства сквера в Советском районе

Фото проекта от администрации Волгограда

На Университетском проспекте в Волгограде продолжается благоустройство сквера рядом с колледжем имени Матлашова. Площадь работ увеличится. Будет приведен в порядок дополнительный участок. Подрядчику, кроме сквера, еще предстоит восстановить пешеходную и зеленую зоны между колледжем. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали пресс-службе администрации Волгограда.

- Реконструкция дополнительного участка территории рядом с образовательным учреждением стала возможной благодаря сэкономленным денежным средствам от ранее проведенных конкурсов, - отметили в мэрии.

Подрядчик у колледжа высадит около 420 деревьев и кустарников, уложит газон и тротуарную плитку, смонтирует автополив. В сквере уже было уложено 2 тысячи квадратных метров плитки, идут работы по устройству системы полива. Благоустройство проводится на средства регионального бюджета.