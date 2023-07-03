253 утечки газа зафиксировали в ходе рейдов в Волгоградской области

Газовое оборудование должны проверять не реже раза в год. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2023 года в Волгоградской области проверили 5,5 тысячи частных и многоквартирных домов на безопасность использования газа и исправность оборудования. Выводы неутешительные. Межведомственные рабочие группы обнаружили 253 утечки газа в жилом фонде, а также 1165 дефектов плит, колонок и котлов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной ГЖИ.

Всего во время 735 рейдов проверяющие выявили 1495 нарушений. В 56 домах обнаружили несанкционированные подключения. В 21 доме не было договора о техническом обслуживании внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. В итоге УК и ТСЖ получили 322 предостережения.

Если нарушения не устранят, то простым волгоградцам за неисполнение правил безопасного использования и содержания газового оборудования грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам – до 20 тысяч, юридическим – до 100 тысяч рублей. Кроме того, сотни квартир могут без предупреждения лишиться газа из-за проблем в паре из них или в случае недопуска проверяющих дымовентканалы. Так случалось уже не раз (подробнее).

Напомним, согласно законодательству техобслуживание газовых плит, колонок и котлов нужно проводить не реже раза в год, дымовых и вентиляционных каналов - не реже трех раз в год. У каждого дома и квартиры должен быть заключен договор со специализированной организацией.

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