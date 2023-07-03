В Волгоград на новой неделе придет изнуряющая жара

Долгожданная типичная для наших мест жара возвращается Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Первая полноценная неделя июля принесет с собой настоящую жару в Волгоградскую область. На протяжении семи дней столбик термометра будет показывать от +32 до +37 градусов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ЦГМС по региону.

В понедельник, 3 июля, в областной столице будет солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов. Во вторник, 4 июля, столбик термометра поднимется еще на одно деление, до +33 градусов. Аналогичная погода будет в среду, 4 июля.

К четвергу в Волгограде потеплеет до +36 градусов, а в пятницу воздух раскалится аж до +37 градусов. Выходные выдадутся такими же жаркими: в субботу – нас ожидает жара до +37 градусов, а вот в воскресенье немного похолодает - до +33.