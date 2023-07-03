В ДТП с двумя иномарками на севере Волгограда пострадала 14-летняя пассажирка

Девочке не понадобилась госпитализация в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДТП с двумя иномарками, в котором пострадала 14-летнияя пассажирка, случилось в воскресенье в Тракторозаводском районе Волгограда. На улице Могилевича столкнулись Geely и Volkswagen Polo. По предварительным данным, 61-летний водитель китайского авто не пропустил встречную машину при развороте, сообщили в региональном главке МВД.

- Водитель «Джили» напротив дома № 20 по улице Ополченской при развороте не пропустил встречный транспорт и совершил столкновение, - рассказали в ведомстве.

Удар был сильным, к счастью, обошлось без жертв. В аварии пострадала 14-летняя пассажирка Volkswagen. Ей понадобилась помощь медиков, травмы оказались не критичными, от госпитализации подросток отказалась.