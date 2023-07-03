В волгоградском аэропорту искали взрывное устройство

Аэропорт эвакуировали вечером 2 июля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне вечером был эвакуирован аэропорт Волгограда. 2 июля от анонима поступило сообщение о минировании «Гумрака». Пассажиры и сотрудники были срочно эвакуированы. Были проведены мероприятия по проверке угрозы согласно регламенту, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

После проверки взрывные устройства не были найдены. Тревога оказалась ложной.

Эвакуация не отразилась на рейсах, почти все были выполнены по расписанию. Лишь самолет «Победы» Волгоград – Москва отправился с опозданием в 40 минут – в 22.05 вместо запланированного времени 21.25.