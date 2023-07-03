Волгоградская область заняла 82 место по качеству дорог

Большинство волгоградских дорог не соответствуют стандартам Фото: Эдуард Пальгунов

В российских регионах оценили качество магистралей. Выводы оказались неутешительными для Волгоградской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование РИА, только 30,8% волгоградских дорог отвечают нормативным требованиям по итогам 2022 года. Остальные 69,2% не могут похвастаться хорошим качеством.

Волгоградская область заняла 82 место по состоянию дорог в России. Хуже только в трех регионах: Республике Мэрий Эл (27% магистралей соответствуют стандартам), Кировской (25%) и Архангельской областях (13,3%). Самые лучшие магистрали в Москве, где отвечают нормативным требованиям 97,6% дорог. Также в тройку лучших регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (86,5%) и Краснодарский край (84,9%).