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НовостиОбщество3 июля 2023 6:29

Волгоградская область заняла 82 место по качеству дорог

Почти 70% волгоградских дорог не отвечают нормативным требованиям
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Большинство волгоградских дорог не соответствуют стандартам

Большинство волгоградских дорог не соответствуют стандартам

Фото: Эдуард Пальгунов

В российских регионах оценили качество магистралей. Выводы оказались неутешительными для Волгоградской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование РИА, только 30,8% волгоградских дорог отвечают нормативным требованиям по итогам 2022 года. Остальные 69,2% не могут похвастаться хорошим качеством.

Волгоградская область заняла 82 место по состоянию дорог в России. Хуже только в трех регионах: Республике Мэрий Эл (27% магистралей соответствуют стандартам), Кировской (25%) и Архангельской областях (13,3%). Самые лучшие магистрали в Москве, где отвечают нормативным требованиям 97,6% дорог. Также в тройку лучших регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (86,5%) и Краснодарский край (84,9%).