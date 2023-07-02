Авария под Волгоградом блокировала дорогу к Волжскому 2 июля

Трасса "горит" красным светом. ФОТО: "Яндекс.Пробки"

Крупная пробка образовалась на трассе в Волго-Ахтубинской пойме сегодня, 2 июля. В границах трассы от поворота на Фрунзенское сельское поселение и до начала моста через Волгу в Краснослободске образовался огромный затор. Об этом говорят и карты «Яндекс.Пробки».

В районе поворота на хутор Закутский движение окрашено темно-красным цветом, но и дальше автотрасса горит алым цветом. Волгоградцы, ставшие заложниками пробки, советуют сегодня воздержаться от поездок из Волжского до Волгограда через пойму.

- На мосту через ерик Судомойка авария. В BMW въехала Kia Rio, - сообщают читатели «КП-Волгоград».

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт ДТП, но заверили, что ничего страшного там не случилось.

- Пострадавших нет. Просто неудачно заняли полосу, - прокомментировали в главке.

Вероятно, прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД решат все вопросы и вечером движение по трассе возобновится в прежнем режиме.