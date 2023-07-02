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НовостиПроисшествия2 июля 2023 11:44

В Волгоградской области семья из четырех человек отравилась угарным газом

Все четверо находятся в районной больнице
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Чем отравилось семейство - еще предстоит установить

Чем отравилось семейство - еще предстоит установить

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Целая семья пострадала в частном доме в рабочем поселке Елань в Волгоградской области. Предположительно, четыре человек пострадали от угарного газа. 50-летний мужчина, 43-летняя женщина, 22-летняя девушка и 12-летняя девочка находятся в центральной районной больнице, о чем сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облздрав.

- Состояние 4-х пострадавших удовлетворительное, они находятся под наблюдением в Еланской ЦРБ, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Причины ухудшения самочувствия семьи устанавливаются, поскольку в доме проводится ремонт с использованием лако-красочных материалов. Они также могли стать причиной отравления.