На юге Волгограда перекрыли Вторую продольную из-за коммунальной аварии

Сейчас движение восстановили по одной полосе Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 2 июля, на юге Волгограда пришлось перекрыть большой участок Второй Продольной магистрали. Всю ночь водители, проезжающие со стороны Красноармейского района, могли ехать только в объезд по улицам Шумилова и Писемского. И все это - из-за аварийных работ на улице Лазоревой. Этот факт подтвердили в пресс-службе «Концессий водоснабажения».

- Для производства работ и обеспечения доступа специализированной техники сужено движение транспортных средств на одну сторону по направлению в Центральный район, - рассказали в ведомстве. - Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности.

На трубопроводе в районе дома №358 по улице Лазоревой было обнаружено технологическое нарушение, которое , по заверению «Концессий», уже устранено. Жители дома не ощутили никаких неудобств – работы проводились без отключения абонентов от водоснабжения.

Движение уже пустили по одной полосе, на данный момент ведется восстановление дорожного полотна.