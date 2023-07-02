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НовостиПроисшествия2 июля 2023 9:36

Под Волгоградом годовалый мальчик выпал с москитной сеткой из окна

Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ребенок находится в волжской больнице

Ребенок находится в волжской больнице

Фото: Олег УКЛАДОВ

В районном поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области районе полицейские проводят проверку по факту выпадения ребенка из окна. Годовалого малыша с травмами увезли в больницу Волжского. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Как стало известно правоохранительным органам, малыш находился в квартире многоэтажки со своей мамой. Когда женщина отвлеклась, ребенок облокотился на москитную сетку в окне, а она не выдержала веса и младенец вывалился на улицу с первого этажа.

Сотрудники полиции напоминают об опасности открытых окон.