Под Волгоградом годовалый мальчик выпал с москитной сеткой из окна

Ребенок находится в волжской больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

В районном поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области районе полицейские проводят проверку по факту выпадения ребенка из окна. Годовалого малыша с травмами увезли в больницу Волжского. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Как стало известно правоохранительным органам, малыш находился в квартире многоэтажки со своей мамой. Когда женщина отвлеклась, ребенок облокотился на москитную сетку в окне, а она не выдержала веса и младенец вывалился на улицу с первого этажа.

Сотрудники полиции напоминают об опасности открытых окон.